В Железноводске 17 мая отключат воду на 12 улицах
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В городе Железноводске 17 мая отключат воду на 12 улицах с 9:00 по 19:00. Под ограничения попадут 13 санаториев с суточным запасом воды, две котельные (№2, №5), лицей №2, гостиница – всего 400 абонентов, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
- улица Интернациональная;
- частично улица Ленина (от улицы Чапаева до Ленина, 8);
- частично улица Интернациональная ( в том числе МКД 22);
- улица Заводская;
- улица Труда;
- улица Калинина;
- улица Мироненко;
- улица Лермонтова;
- улица Чайковского;
- улица Семашко;
- улица Михальских;
- тупик Третий, (администрация города-курорта, Железноводский городской суд).
В поселках Иноземцево и Капельница вода будет подаваться в обычном режиме. Во время ограничения гражданам будут привозить воду. Для этого надо обратиться с заявкой по телефону 8 (87932) 4-55-11.