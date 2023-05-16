В Железноводске 17 мая отключат воду на 12 улицах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Железноводске 17 мая отключат воду на 12 улицах с 9:00 по 19:00. Под ограничения попадут 13 санаториев с суточным запасом воды, две котельные (№2, №5), лицей №2, гостиница – всего 400 абонентов, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 17 МАЯ

- улица Интернациональная;

- частично улица Ленина (от улицы Чапаева до Ленина, 8);

- частично улица Интернациональная ( в том числе МКД 22);

- улица Заводская;

- улица Труда;

- улица Калинина;

- улица Мироненко;

- улица Лермонтова;

- улица Чайковского;

- улица Семашко;

- улица Михальских;

- тупик Третий, (администрация города-курорта, Железноводский городской суд).

В поселках Иноземцево и Капельница вода будет подаваться в обычном режиме. Во время ограничения гражданам будут привозить воду. Для этого надо обратиться с заявкой по телефону 8 (87932) 4-55-11.