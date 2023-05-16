Губернатор Ставрополья поручил завершить капремонт школ к сентябрю

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На еженедельном рабочем совещании правительства Ставрополья губернатор Владимир Владимиров поручил завершить капремонт школ до начала учебного года. Глава региона заострил внимание глав территорий и ответственных министерств на необходимости выдержать сроки работ.

— Завершается май, а с ним и учебный год. Используйте летние месяцы максимально эффективно, чтобы завершить капитальный ремонт школ не позднее 1 августа, – сказал Владимир Владимиров.

В 2023 году на Ставрополье планируется капремонт 31 школы. А в 2022 году Родители и общественники забили тревогу из-за работ, так как уже тогда в краевой столице затеяли ремонт 10 школ, а учеников отправляли в другие учреждения. Правда, удаленка в регион не вернулась, а летом учиться никто не будет.