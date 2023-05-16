МинЖКХ Ставрополья обязали обеспечить водоснабжение в Минераловодском округе

МинЖКХ Ставрополья обеспечит водоснабжение в Минераловодском округе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минераловодском округе Ставрополья региональное минЖКХ через суд обязали провести гражданам в четыре населенных пункта водоснабжение. Прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения, так как люди в хуторе Красное Поле, хуторе Новая Жизнь, хуторе Новогодний и хуторе имени Тельмана не получали воду.

— С 2019 года соответствующие полномочия переданы министерству, которым до настоящего времени не приняты меры по обеспечению водоснабжения вышеуказанных населенных пунктов, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура подала иск в суд с требованием признать бездействие министерства незаконным. Его приняли, а минЖКХ обязали обеспечить граждан водоснабжением. Судебный акт пока что не вступил в законную силу.