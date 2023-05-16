В Ставрополе жительница Невинномысска пыталась сбыть 28 граммов «синтетики»

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Полицейские в Ставрополе получили оперативную информацию о том, что 22-летняя жительница Невинномысска планирует сбыть в городе наркотики. Сотрудники задержали гражданку и доставили в отделение, где сведения подтвердились. Во время личного досмотра в сумке девушки оказалось 20 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

— Полицейские обнаружили в ее сумке 20 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, признанного по результатам экспертизы наркотическим средством синтетического происхождения – N-метилэфедроном. Общая масса изъятого составила более 28 граммов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Также на нее составили протокол за отказ проходить тест на состояние опьянения. Подозреваемую посадили под стражу, расследование продолжается.