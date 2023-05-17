В Ставрополе в тройной аварии пострадала новорожденная девочка

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Шпаковской в Ставрополе водитель «Шкоды Октавия» не выдержал безопасной дистанции и «догнал» движущуюся впереди «Тойоту Сиенту». По инерции второй автомобиль продолжил движение и врезался в «Волгу», в которой находилась новорожденная девочка. Все машины ехали в попутном направлении.

— В результате автоаварии в городскую больницу доставлена полуторамесячная пассажирка «Волги». В момент ДТП ребенок был в детском удерживающем устройстве, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. О состоянии ребенка не уточняется.

За рулем «Шкоды» сидел 37-летний местный житель, который за последний год получил четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. Все водители были трезвые. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.