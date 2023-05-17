Ставропольские спортсмены завоевали 2 место в России в чемпионате по триатлону

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Анапе прошел чемпионат по триатлону, в которой приняли участие и спортсмены из Ставрополя – представители мультиспортивного клуба «Ставрополис». Из-за низкой температуры дистанцию плавательного этапа соревнований сократили с 1500 метров до 750. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

— В своих возрастных категориях на олимпийской дистанции серебряные награды забрали Константин Сычов и Светлана Прищепчук. «Бронзу» завоевала Екатерина Серебренникова, – пишет ведомство.

Спортсмены соревновались в трех этапах последовательно: сперва они проплывали 750 метров на открытой воде, затем пересаживались на велосипеды и проехали 40 километров, а напоследок пробегали дистанцию в 10 километров.

Лолита Кладовикова второй год подряд стала победительницей в спринте. В своей возрастной категории первое место на этой дистанции заняла Мария Уварова, а второе – Ольга Сычова. В эстафете второе место заняла команда девушек в составе Ирины Агаповой, Алены Паркиной и Ирины Фоменко.

Благодаря достижениям триатлонистов команда «Ставрополис» заняла второе место среди спортивных клубов России.