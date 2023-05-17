Администрацию Железноводска обязали устранить сброс сточных вод в реки

Администрацию Железноводска обязали перестать сбрасывать сточные воды в реку Фото: Аца КОШТЭ

В Железноводске администрация восемь лет сбрасывала неочищенные сточные воды в реки Кучук и Джемуха. При проверке прокуратура нашла эти нарушения и потребовала устранить их. Но добиваться решения проблемы пришлось через суд.

Прокуратура подала исковое заявление с требованием обязать администрацию исключить сброс неочищенных ливневых сточных вод в водные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В целях сохранения санитарного и экологического состояния данных объектов решением суда по на администрацию города-курорта возложена обязанность исключить сброс неочищенных ливневых сточных вод, – пишет ведомство.

Решение суда пока что не вступило в законную силу, а фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.