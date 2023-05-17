Сотрудник сетевой компании в Пятигорске пойдет под суд за взятку в 314 тысяч

Сотрудника сетевой компании в Пятигорске осудят за взятку в 314 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пятигорске сотрудник межрегиональной распределительной сетевой компании обвиняется в получении взятки. В ноябре 2020 года две коммерческие организации заключили договоры на внедрение оборудования энергоучета на объектах. С ноября 2021 года ныне обвиняемый сотрудник намеренно задерживал приемку выполненных работ.

— В мае 2022 года, создавая видимую законность своих действий, злоумышленник сообщил генеральному директору подрядной организации о необходимости заключения и оплаты дополнительных договоров, тем самым выдвинув требование о передаче ему денежных средств в качестве взятки, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Гендиректор согласился дать взятку. Обвиняемый заключил два договора с организацией, второй стороной которых были его супруга и подчиненная сотрудница, не знающие о преступлении. Женщины якобы проверяли документацию. После оплаты невыполненных по факту услуг злоумышленник без проблем принял у фирмы их работу.

Против сотрудника возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) – он получил 314 тысяч рублей за сделки. Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

На гендиректора фирмы и его заместителя также завели дела по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенная в крупном размере). Расследование их дела продолжается.