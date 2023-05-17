Фото: соцсети министра культуры Ставропольского края Татьяны Лихачевой

Художник, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шегедин умер на 99-м году жизни в ночь на 16 мая. Об этом сообщила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

Владимир Шегедин родился в 1924 году в городе Кропоткин, на Ставрополье его семья переехала в 30-х годах. А во время ВОВ он пошел воевать. Там он получил три боевых ранения, 11 наград.

— После войны решил вернуться к увлечению детства, стать художником. Окончил художественно-графический факультет МГПИ им Потемкина в Москве. И всю жизнь посвятил любимому делу, – написала министр культуры в социальных сетях.

Прощание с художником состоится в Крестовоздвиженском храме на улице Голенева, 67 18 мая в 11:00.