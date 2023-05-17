Осужденного гражданина Украины в Ставрополе приговорили к сроку за экстремизм

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ставрополе к еще одному сроку приговорили осужденного жителя Украины, который принял участие в запрещенном в РФ «Правом секторе»*. В пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю сообщили, что злоумышленник добровольно присоединился к организации, чтобы совершать от ее имени преступления.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении него возбуждено уголовное дело, – пишет ведомство.

Осужденному вменяли преступление по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После апелляции приговор оставили без изменений.

* Признан в РФ экстремистской организацией