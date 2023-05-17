Блогер «Чистомэн» провел рейд в национальном парке Кисловодска

Фото: социальные сети

В национальном парке Кисловодска побывал блогер «Чистомэн» (Настоящее имя Артур, – Прим.), который решил провести рейд по сбору мусора. Экоактивист написал в социальных сетях, что курорт – «очень приятное и красивое место», а также чистое в парадной части. Правда, в отдаление от общественных дорожек и на склонах оказалось много отходов.

— За 20 минут собрал пару пакетов и донес до контейнера. Удивительно, что множество артефактов были выброшены очень давно. Попалось пару банок начала нулевых. Консерва 15 года. И салфетки времен ковида, – написал герой публикации в социальных сетях.

Фото: социальные сети

Блогер проводит уборку в разных городах России уже много лет. Родом он из Челябинска, а по образованию – учитель английского и немецкого языков. Чаще всего он занимается активизмом самостоятельно во время поездок, командировок и даже отпуска. Хотя иногда собирает для этого людей. После очередного рейда чище стало и в Кисловодске.