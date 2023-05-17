Почти 100 млн рублей направили на поддержку хлебопекарной отрасли Ставрополья Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье промышленность смогла адаптироваться к новым экономическим условиям и начала расти. В прошлом году был замечен прирост производства на 15%, написал губернатор Владимиров в социальных сетях. Из-за этого начал увеличиваться экспорт, пополняющий региональную казну, деньги из которой направляют на развитие края.

— Продовольственная безопасность, самообеспечение – приоритет, и пищевую промышленность поддерживаем. Компенсируем затраты бизнеса на покупку техники. Почти 100 млн рублей адресовали в поддержку хлебопекарной отрасли, чтобы она могла решать вопросы логистики, справиться с ростом цен на сырье, – написал губернатор в социальных сетях.

Также развивает перерабатывающая отрасль, в том числе молочная. На Ставрополье уже сейчас производят лактозу, которая на фоне санкций стала востребована в России. Дальше регион планирует создавать безбелковые молочные продукты.