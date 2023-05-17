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НовостиОбщество17 мая 2023 11:00

Почти 100 млн рублей направили на поддержку хлебопекарной отрасли Ставрополья

Промышленность региона выросла в производстве на 15% в 2022 году
Маргарита КОТОВА
Почти 100 млн рублей направили на поддержку хлебопекарной отрасли Ставрополья

Почти 100 млн рублей направили на поддержку хлебопекарной отрасли Ставрополья

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье промышленность смогла адаптироваться к новым экономическим условиям и начала расти. В прошлом году был замечен прирост производства на 15%, написал губернатор Владимиров в социальных сетях. Из-за этого начал увеличиваться экспорт, пополняющий региональную казну, деньги из которой направляют на развитие края.

— Продовольственная безопасность, самообеспечение – приоритет, и пищевую промышленность поддерживаем. Компенсируем затраты бизнеса на покупку техники. Почти 100 млн рублей адресовали в поддержку хлебопекарной отрасли, чтобы она могла решать вопросы логистики, справиться с ростом цен на сырье, – написал губернатор в социальных сетях.

Также развивает перерабатывающая отрасль, в том числе молочная. На Ставрополье уже сейчас производят лактозу, которая на фоне санкций стала востребована в России. Дальше регион планирует создавать безбелковые молочные продукты.