СКФУ и Ливанский госуниверситет запустили проект по изучению русского и арабского языков

Во время делового визита в Ливан ректор СКФУ Дмитрий Беспалов провел ряд встреч. Фото: ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет и Ливанский госуниверситет продолжат совместный проект параллельного изучения русского и арабского языков. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе СКФУ.

Авторы проекты рассчитывают, что с помощью инновационных методик студенты двух стран смогут одновременно осваивать иностранные языки. Россияне будут помогать ливанцам учить русский, а ливанцы поддержат наших студентов в изучении арабского.

- Мы планируем объединить лучших филологов двух стран, чтобы внедрить эффективные методики лингвистической подготовки, тем самым усилить интеграционные процессы между нашими странами, – оценил перспективы проекта ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, который за время делового визита успел провести ряд важных встреч: с президентом Ливанского университета, профессором Бассам Бадраном, послом РФ в Ливанской Республике Александром Рудаковым, главой представительства Россотрудничества в Ливане Александром Сорокиным.

Кстати, программу запустили еще в прошлом году. Более 700 студентов и сотрудников Ливанского университета прошли образовательную онлайн-программу изучения русского языка в СКФУ. Причем больше половины слушателей закончили первую ступень, многие продолжат обучение на следующем уровне. Студенты российского вуза тоже достигли определенных успехов. В 2023 году ливанская сторона планирует расширить лингвистическую программу. В частности, в Ставрополе в июне пройдет лагерь для детей по изучению арабского языка.

На языковой теме сотрудничество между университетами не заканчивается. Стороны договорились об обмене опытом среди студентов-магистрантов, которые будут изучать лингво-культурные особенности и дисциплины по профилю истории, экономики и этнографии России и стран Востока.

Кроме того, для популяризации русского языка СКФУ планирует провести ряд просветительских и литературных мероприятий: «Школа молодого лидера», Международный конкурс творческих работ «Любовь к языку в сердце каждого», также запланирована II международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка как неродного/иностранного».