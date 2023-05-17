На Ставрополье модернизируют коммунальную инфраструктуру

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Ставропольском крае реализуются несколько проектов по обеспечению людей теплоснабжением. За два года в регионе планируется сделать две котельные в Нефтекумске и Пятигорске, а в этом году одну поставят в Невинномысске – она будет обогревать 15 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Продолжаем реконструкцию двух главных невинномысских теплотрасс. От работ здесь зависит качество жизни многих земляков – прошу помнить об этом ответственные ведомства. Как всегда, после завершения отопительного сезона сразу же готовимся к следующему, – написал губернатор в социальных сетях.

Работа с ресурсоснабжающими организациями и муниципалитетами продолжается. В осенне-зимний период они должны приготовить к работе 904 котельные и 1,3 тысячи километров тепловых сетей.