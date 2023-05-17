Жительница Ставрополья отдала лжебанкиру 800 тысяч рублей

Жительница Ставрополья отдала мошеннику 800 тысяч рублей, взятых в кредит Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Александровском округе Ставрополья в полицию пришла 56-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Собеседник сказал, что на имя женщины пытаются взять кредит, а чтобы пресечь незаконную операцию, жертве самой надо было взять 800 тысяч рублей и перевести все деньги на якобы безопасный счет.

— Спустя время, когда деньги не поступили гражданке на счет, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против неизвестного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции ищут злоумышленника.