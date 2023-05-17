В Кисловодске осудят жителя Ставрополья за обман пяти пенсионеров на 1,8 млн

Жителя Ставрополья осудят за обман пенсионеров на 1,8 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Кисловодске 28-летний житель Ставрополья ответит в суде за обман пяти пенсионеров. В октябре 2022 года через интернет вступил в сговор с другим человеком, уголовное дело которого вынесли в отдельное производство, и решили обманывать людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— С целью хищения денежных средств обвиняемый и его соучастник звонили пожилым гражданам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов либо родственниками потерпевших, сообщая при ложные сведения о ДТП, виновниками которых якобы стали их близкие родственники, – пишет ведомство.

После злоумышленники предлагали решить вопрос так, чтобы против родственников не возбуждали уголовные дела. Для этого надо было передать деньги курьеру – обвиняемому. Всего обманутые люди передали порядка 1,8 млн рублей.

Против курьера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.