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НовостиПроисшествия17 мая 2023 15:32

Жительница Ростовской области рассказала о сожителе, подозреваемом в убийстве ее семьи

По словам женщины, он избил ее шваброй и не захотел отпускать, когда та решила уйти от него
Данил ЮРКОВ
Жителя Ростова ищут по подозрению в убийстве двух человек, покушении на убийство и незаконном приобретении оружия

Жителя Ростова ищут по подозрению в убийстве двух человек, покушении на убийство и незаконном приобретении оружия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области продолжается расследование уголовного дела против 31-летнего местного жителя, который расстрелял семью 20-летней гражданской супруги. По версии следствия, он убил 51-летнего отца, приемную мать и свояка своей сожительницы.

Выжить удалось только приемной матери девушки. Мужчины погибли на месте. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» поговорил с женщиной, которая рассказала о взаимоотношениях с ныне подозреваемым возлюбленным.

По словам женщины, семейная жизнь не удалась: супруг поднимал на нее руку, а однажды даже избил шваброй. В полицию она не обращалась, потому что боялась. А когда решила уйти от мужчины, он сперва поругался с ее старшей сестрой, а после пошел убивать.

Самого убийства девушка не видела, но слышала выстрелы. После она позвонила в полицию. Злоумышленника не могут найти, его объявили в федеральный розыск. Против него возбудили два уголовных дела за «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения оружия огнестрельного оружия, боеприпасов».