Три человека получили тяжелые травмы после аварии в Ессентуках

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках опасная для движения скорость стала причиной аварии. Накануне утром на улице Пятигорской водитель «Инфинити» разогнал автомобиль и не справился с управлением, из-за чего врезался в рекламный щит на дорожном разделителе. После этого машина несколько раз перевернулась.

— В больницу с тяжелыми травмами доставлены 20-летний водитель, житель Ессентуков и два пассажира (21 и 19 лет, жители Ингушетии). Выяснилось, что водитель получил права меньше месяца назад, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Парень был трезвый, автомобиль принадлежит его родственнику. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. О состоянии пострадавших на сегодняшний день не сообщается.