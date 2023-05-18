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НовостиПроисшествия18 мая 2023 6:30

Три человека получили тяжелые травмы после аварии в Ессентуках

Начинающий водитель разогнал автомобиль до опасной скорости, не справился с управлением и врезался в дорожный щит
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках опасная для движения скорость стала причиной аварии. Накануне утром на улице Пятигорской водитель «Инфинити» разогнал автомобиль и не справился с управлением, из-за чего врезался в рекламный щит на дорожном разделителе. После этого машина несколько раз перевернулась.

— В больницу с тяжелыми травмами доставлены 20-летний водитель, житель Ессентуков и два пассажира (21 и 19 лет, жители Ингушетии). Выяснилось, что водитель получил права меньше месяца назад, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Парень был трезвый, автомобиль принадлежит его родственнику. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. О состоянии пострадавших на сегодняшний день не сообщается.