На Ставрополье водитель врезался в стоящий грузовик и перевернул авто

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья, на 13 километре трассы «Лермонтов – Черкесск», водитель «Рено Логан» ехал по участку, где проводится ремонт дорог. Там он выбрал опасную для движения скорость, не справился с управлением и врезался в стоящую у обочины грузовую ГАЗель. От удара иномарка перевернулась, на место взывали автоинспекторов и скорую помощь.

— С тяжелыми ранениями головы и травмами конечностей госпитализирован 26-летний водитель легкового автомобиля. Водителю ГАЗели, который находился в момент ДТП в кабине, назначено амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию спровоцировал житель станицы Суворовской, который был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.