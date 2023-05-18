В Пятигорске 39-летний мужчина стал посредником взятки на 3 млн рублей

В Пятигорске мужчина стал посредником в получении взятки на 3 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Пятигорске 39-летний мужчина попал под следствие за посредничество во взяточничестве. В августе 2022 года сотрудник правоохранительных органов узнал, что предприниматель, занимающийся утилизацией бытовых отходов в Предгорном округе, мог быть причастен к нарушению законодательства.

Правоохранитель решил заработать на этом и предложил знакомого связаться с предпринимателем и сообщить ему, что за взятку в 3 млн рублей тот сможет избежать уголовной ответственности за организованные им несанкционированные свалки отходов.

— 2 сентября 2022 года подозреваемый, действуя в качестве посредника, получил от коммерсанта взятку в размере 3 миллионов рублей для дальнейшей передачи должностному лицу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против посредника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). Подозреваемого посадили под стражу. Расследование продолжается. О судьбе сотрудника ведомство не сообщает.