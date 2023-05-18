На юге Ставрополя с 19 мая по 4 июня перекроют внутриквартальный проезд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе закроют движение для машин по внутриквартальному проезду на улице Доваторцев от дома № 43/1 до улицы Тухачевского. Ограничение продлится с 8:00 19 мая по 23:00 4 июня, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. Дорогу перекроют из-за прокладывания трубопровода на улице Доваторцев.

— Объехать перекрытые участки можно по внутриквартальному проезду по улице Доваторцев вдоль домов № 41А, 43/1, улицам Тухачевского, Доваторцев, – сообщили в пресс-службе администрации.

Для водителей установят информационное панно и дорожные знаки. Перед выездом следует заранее продумывать маршрут, чтобы не оказаться в неудобной ситуации на дороге.