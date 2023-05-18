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НовостиОбщество18 мая 2023 8:10

Внутриквартальный проезд на юге Ставрополя перекроют с 19 мая по 4 июня

Ограничение связано с прокладыванием трубопровода
Данил ЮРКОВ
На юге Ставрополя с 19 мая по 4 июня перекроют внутриквартальный проезд

На юге Ставрополя с 19 мая по 4 июня перекроют внутриквартальный проезд

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе закроют движение для машин по внутриквартальному проезду на улице Доваторцев от дома № 43/1 до улицы Тухачевского. Ограничение продлится с 8:00 19 мая по 23:00 4 июня, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. Дорогу перекроют из-за прокладывания трубопровода на улице Доваторцев.

— Объехать перекрытые участки можно по внутриквартальному проезду по улице Доваторцев вдоль домов № 41А, 43/1, улицам Тухачевского, Доваторцев, – сообщили в пресс-службе администрации.

Для водителей установят информационное панно и дорожные знаки. Перед выездом следует заранее продумывать маршрут, чтобы не оказаться в неудобной ситуации на дороге.