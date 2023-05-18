Нарушение дистанции стало причиной смертельной аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Левокумском округе Ставрополья, на 186 километре трассы «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», водитель ВАЗ-21099 не выдержал безопасной дистанции и врезался в едущую впереди ГАЗель, которая поворачивала налево. От удара грузовой автомобиль перевернуло.

— С тяжелыми травмами в больницу были доставлены 42-летний водитель и 39-летняя пассажирка легкового авто (оба жители хутора Горный). Однако спасти жизнь водителю не удалось, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Погибший был злостным нарушителем правил дорожного движения. За последние два года он получил 11 штрафов, чаще всего за скорость. У водителя взяли кровь на анализы, чтобы узнать, был ли он пьян в момент аварии.