Женщина представилась сотрудницей соцслужбы и обокрала пенсионерку со Ставрополья

Судимая россиянка представилась сотрудницей соцслужбы и обокрала пенсионерку со Ставрополья Фото: Даниил ОПАРИН

В Новоселицком округе Ставрополья в полицию пришла 85-летняя жительница села Китаевского. Она рассказала о странной женщине, представившейся сотрудницей социальной службы. После ее визита у пенсионерки пропали 250 тысяч рублей. Сотрудники начали выяснять, что произошло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Полицейские опросили соседей потерпевшей и изучили записи камер видеонаблюдения, установленные на магазине рядом с ее домовладением. 36-летнюю, ранее судимую за аналогичные деяния, жительницу соседнего региона доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – пишет ведомство.

Злоумышленница представилась сотрудницей соцслужбы специально, чтобы под предлогом выплат дополнительных ежемесячных надбавок попасть в дом к пенсионерки. Ее пустили в жилище, где она попросила купюру чтобы переписать ее номер.

Заметив, где лежат деньги, женщина отвлекла пенсионерку и украла деньги. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.