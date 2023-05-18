Пьяный житель Ставрополья из мести поджег дом знакомой

Житель Ставрополья поджег дом знакомой из мести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новоалександровском округе Ставрополья жительница поселка Темижбекского позвонила в экстренные службы, сообщив о пожаре в своем доме. Пожарные выехали на место и потушили огонь. Пострадавших нет. После этого женщина обратилась в полицию, так как посчитала, что ее жилье подожгли. Правоохранители начали разбираться в произошедшем.

— Установлено, что к совершению противоправного деяния причастен 44-летний местный житель – знакомый потерпевшей. Гражданина доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник рассказал, что накануне происшествия он поссорился со знакомой, выпил и решил таким образом отомстить. Экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог картонной коробки, заполненной горючими материалами. В результате сгорела веранда, прихожая и деревянная конструкция крыши. Огонь повредил оконные и дверные проемы.

Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. Против поджигателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).