Двух иностранцев под наркотиками на Ставрополье поймали с 46 граммами героина

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

На трассе «Лермонтов – Георгиевск» сотрудники ДПС Пятигорска остановили «Ладу Гранту», в которой в качестве пассажиров сидели два гражданина Таджикистана, проживающие в Ставрополе. По мужчинам было видно, что они под наркотиками. Правоохранители предложили пройти тест на опьянение, но те отказались. На иностранцев составили протокол за употребление запрещенных веществ и решили досмотреть.

— В ходе их личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли 96 свертков с героином массой около 46 граммов, которые представители центрально-азиатского региона планировали сбыть на территории города-курорта путем «закладок», – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против иностранцев возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Наркоторговцев заключили под стражу, роль водителя автомобиля, жителя Ессентуков, устанавливается.