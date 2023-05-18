В Невинномысске ранее судимый мужчина ответит в суде за попытку убить брата

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В городе Невинномысске осудят 45-летнего ранее судимого местного жителя. Вечером 24 февраля этого года он поссорился с братом из-за распределения семейного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СКР.

— В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и нанес брату два удара в область туловища. Вследствие активного сопротивления 43-летнего мужчины, а также своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю..

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Мужчину посадили в СИЗО на время следствия.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.