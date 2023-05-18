В Ставрополе два пьяных парня пытались сбыть 56 граммов «синтетики»

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Ставрополе полицейские задержали двух пьяных парней. Пока сотрудники разбирались и устанавливали личности молодых людей, у одного из них из рюкзака вывалился оклеенный изоляционной лентой сверток. Внутри него обнаружили 40 полимерных пакетиков с белым порошком.

— Проведенная экспертиза показала, что в свертках находится наркотическое средство синтетического происхождения – N-метилэфедрон – общей массой более 56 граммов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделении парни признались, что купили наркотики в интернете. Против них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Также им выписали протокол за отказ проходить тест на состояние опьянение. Расследование продолжается.