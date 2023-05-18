Замглавы Курского округа Ставрополья наказали за игнорирование обращения жителя

Замглавы администрации Курского округа получил штраф за игнорирование обращения жителя Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курском округе Ставрополья оштрафовали заместителя главы администрации муниципалитета за игнорирование обращения местного жителя. Прокуратура провела проверку, по итогу которой узнала, что чиновник не обеспечил проверку всех доводов обращения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Ответ по существу поставленных вопросов заявителю не дан. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, – пишет ведомство.

На чиновника завели дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан). Мировой судья привлек виновное лицо к ответственности – выписал штраф в пять тысяч рублей. Судебный акт пока что не вступил в законную силу.