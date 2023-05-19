Четыре ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе 20 и 21 мая

В Ставрополе пройдут четыре ярмарки выходного дня Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе 20 и 21 мая пройдут четыре ярмарки выходного дня. Так как в субботу отмечается всемирный день пчел, а в воскресенье – день чая, покупателям предложат купить мед, бублики к чаю и другие продукты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— В субботу, 20 мая, ярмарки откроются на трех площадках: по улице Куйбышева, 48, Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17. Также покупателей будут ждать в воскресенье, 21 мая, на улице Серова, 466. Торговые точки работают с 08:00 до 16:00, – сообщили в администрации.

Кроме того, покупатели на ярмарках смогут купить картошку, чеснок, зелень, помидоры и огурцы. Ведомство обещает большой выбор копченой, свежемороженой и живой рыбы. А кроме меда на площадках будут продавать сочники, пироги, бублики, печенье, и другое.