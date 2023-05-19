На трассе Ставрополья водитель насмерть сбил переходящего дорогу пешехода

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 230 километре трассы «Кавказ» под колесами автомобиля погиб пешеход. Накануне вечером на дороге, проходящей по территории Кочубеевского округа, водитель ВАЗ-211440 не снизил скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по нему проходил пешеход.

— Не снизил скорость и допустил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался, его личность пока не установлена. Наезд совершил 50-летний житель села Кочубеевского, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель за последние два года получил шесть штрафов за нарушение правил дорожного движения, чаще всего за скорость. На момент аварии он был трезвый. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.