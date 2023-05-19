Злостная нарушительница ПДД устроила смертельную аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе Ставрополья, на 403 километре трассы «Кавказ», по предварительным данным, водитель «Джили Тигуелла» не выдержала безопасной дистанции и врезалась в едущий впереди автомобиль «Лада Ларгус». От удара обе машины вылетели в кювет и перевернулись. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— От полученных травм на месте скончался водитель «Ларгуса», 62-летний житель Нальчика. Спровоцировавшая ДТП водитель иномарки, 33-летняя жительница Владикавказа, в ДТП не пострадала, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилистка за последние два года получила 26 штрафов за нарушение правил дорожного движения, в основном за скорость. В момент аварии она была трезвая. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.