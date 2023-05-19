До +27 градусов и грозовые дожди ожидаются ожидается в выходные на Ставрополье

В выходные на Ставрополье пойдут дожди с грозами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье в выходные ожидается теплая, но при этом дождливая и ветреная погода. Синоптики прогнозируют возможность грозовых дождей и даже град. В пятницу, 19 мая, осадков не предвидится, зато в регионе потеплеет до +28 градусов. В Ставрополе температура воздуха поднимется до +25. Ветер восточный с порывами до 14 м/с.

В субботу, 20 мая, в западной части Ставрополья ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью – от +10 до +15 градусов, в Ставрополе – от +12 до +14 градусов. Днем температура поднимется до +27 градусов, однако пойдут дожди. Ветер сменит направление на восточное.

В воскресенье, 21 мая, и ночью, и днем в регионе ожидаются грозовые дожди. Утром температура воздуха в крае и в Ставрополе опустится до +17, однако начнет подниматься до +27 и +19 градусов соответственно. В краевой столице днем также следует ждать кратковременные дожди. Ветер будет дуть такой же, как и в субботу.