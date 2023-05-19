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НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:04

Четыре мужчины в Ставрополе попались на организации подпольного казино

Против них возбудили уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Четыре мужчины в Ставрополе организовали подпольное казино

Четыре мужчины в Ставрополе организовали подпольное казино

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе четыре мужчины собрались в преступную группировку для организации подпольных азартных игр. В октябре 2022 года 20-летний парень поставил в помещении компьютеры, а после привлек еще трех человек, чтобы те работали операторами и охранниками игорного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

— Принцип деятельности игрового клуба заключался в следующем: посетители передавали оператору деньги и сообщали номер компьютера, на котором планируют осуществлять игру. При этом оператор посредством специально установленных программ отправлял на указанный клиентом компьютер виртуальную сумму, – пишет ведомство.

Посетитель играл в любую игру на компьютере и либо выигрывал, либо проигрывал. О преступлении узнали, и против фигурантов возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Расследование продолжается.