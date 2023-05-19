Борт «Владикавказ – Москва» посадили в Махачкале из-за больного пассажира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экипаж самолета «Владикавказ – Москва» в 16:53 18 мая отправил сообщение земле: человеку на борту было плохо. Капитан решил посадить летательное судно на незапланированный аэропорт в Дагестане. Об этом сообщил канал в социальных сетях, посвященный авиаинцидентам и катастрофам.

— При выполнении полета по маршруту, в районе ПОД АЗАБИ, на эшелоне FL370, КВС доложил о больном пассажире на борту, принял решение следовать на незапланированный аэродром Махачкала, – пишет канал.

Пассажиру вызвали медиков, чтобы оказать помощь. О его состоянии не сообщается. После этого борт, вероятно, отправился в пункт назначения.