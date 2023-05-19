В Ставрополе открыли курсы тактической медицины для будущих медиков и военных

Концепция тактической медицины не идет в разрез с имеющейся системой этапного оказания помощи и медицинской эвакуации. Фото: Илья Хачатурян/ncfu.ru

В Ставрополе открыли курсы полевой медицины. Знания, которые дают эксперты, помогут будущим врачам и медсестрам эффективно помогать раненым в боевых столкновениях, в том числе – в зоне специальной военной операции на Украине.

В России данное направление появилось в конце «нулевых», а закрепилось в практике военных медиков всего шесть лет назад. Фото: Илья Хачатурян/ncfu.ru

Слушатели изучат, как правильно оказывать первую и расширенную первую медпомощь раненому на поле боя и что надо делать, чтобы госпитализация прошла успешно. Как отмечает полковник Владимир Баштовой, получаемые компетенции будут особенно полезны той части молодежи, которая связывает свое будущее с силовыми структурами и Минобороны РФ.

– В последнее время, особенно с началом СВО, актуальность тактической медицины настолько выросла, что она наконец получила официальное признание и военного, и врачебного сообществ, – отметил в беседе «КП-Ставрополь» первый проректор СКФУ, декан медико-биологического факультета, профессор Андрей Лиховид.

Тактическая медицина получила официальное признание и военного, и врачебного сообществ. Фото: Илья Хачатурян/ncfu.ru

Занятия тактической медицины проходят на базе медико-биологического факультета СКФУ, где есть условия для практической подготовки с использованием симуляционных методик.