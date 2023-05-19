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НовостиОбщество19 мая 2023 11:24

Губернатор Владимиров: летний отдых организуем для 250 тысяч ставропольских ребят

На Ставрополье в летние каникулы будут работать 645 лагерей
Маргарита КОТОВА
Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Летом на Ставрополье будут работать 645 детских лагерей, большинство из них уже готовы к открытию. Однако шесть учреждений продолжают ремонтировать, работы уже на заключительном этапе. Педагогов и вожатых подготовили к работе с детьми, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во социальных сетях.

— Вопросы безопасности - первое, что нужно было решить. Поручил обеспечить в местах, где дети находятся круглосуточно, охрану зданий 24 часа в сутки. Что касается тех загородных лагерей, в которых есть бассейны и водоемы рядом – в них обязательны профессиональные инструкторы по плаванию, – написал глава региона.

Отдых в крае организуют более чем для 250 тысяч ребят, в том числе из Донбасса и Белгородской области, а также детей участников СВО. Губернатор дал установку уделить пристальное внимание отдыхающим в лагерях летом. По всем вопросам министерство должно давать ответы родителям.