Организацию на Ставрополье оштрафовали на 84 млн за неуплату налогов

Организацию на Ставрополье оштрафовали за уклонение от уплаты налогов Фото: Даниил ОПАРИН

В Ессентуках организацию оштрафовали за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Потребовать возмещение ущерба решили после того, как руководителя этой фирмы осудили за неуплату налогов.

— Директор коммерческой организации, получая доход от строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения газоснабжения, вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о подлежащих уплате в бюджет суммах налога, – пишет ведомство.

Организация задолжала 84 млн рублей. Нанесенный ущерб осужденный директор не выплатил, поэтому это потребовали от фирмы. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Решение пока что не вступило в законную силу.