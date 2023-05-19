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НовостиПроисшествия19 мая 2023 11:40

Организацию на Ставрополье оштрафовали на 84 млн за неуплату налогов

Директора фирмы осудили за это же преступление
Данил ЮРКОВ
Организацию на Ставрополье оштрафовали за уклонение от уплаты налогов

Организацию на Ставрополье оштрафовали за уклонение от уплаты налогов

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ессентуках организацию оштрафовали за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Потребовать возмещение ущерба решили после того, как руководителя этой фирмы осудили за неуплату налогов.

— Директор коммерческой организации, получая доход от строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения газоснабжения, вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о подлежащих уплате в бюджет суммах налога, – пишет ведомство.

Организация задолжала 84 млн рублей. Нанесенный ущерб осужденный директор не выплатил, поэтому это потребовали от фирмы. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Решение пока что не вступило в законную силу.