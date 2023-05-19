Два экс-сотрудника полиции обвиняются в получении взятки на Ставрополье

Экс-полицейские на Ставрополье ответят в суде за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Грачевском округе Ставропольского края под суд пойдут два бывших сотрудника полиции. Их обвиняют в получении взятки за отказ наказывать водителей с нарушениями. В ноябре 2022 года злоумышленники потребовали от предпринимателя деньги, чтобы сотрудники не трогали шесть грузовиков с технической неисправностью и перегрузом.

— Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы и в рамках оперативного эксперимента передал злоумышленникам денежные средства, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против сотрудников возбудили уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Расследование завершили, и материалы передали в суд.

— Уголовное дело направлено прокурором в Грачевский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.