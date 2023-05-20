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НовостиПроисшествия20 мая 2023 6:37

На Ставрополье два вора обокрали два дома одного человека

Злоумышленников нашли, и они во всем сознались
Данил ЮРКОВ
Два судимых жителя Ставрополья обокрали дома одного человека

Два судимых жителя Ставрополья обокрали дома одного человека

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Апанасенковском округе Ставрополья в полицию обратился местный житель с заявлением. По словам потерпевшего, неизвестные пробрались в два его дома и украли оттуда вещи. Сотрудники начали разбираться в произошедшем и поняли, что преступление совершили двое ранее судимых мужчин.

— Они проникли в хозпостройки, откуда похитили бензопилу и другие инструменты. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 15 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленников задержали и доставили в отделение, где они во всем сознались. Краденое изъяли и вскоре вернут владельцу. А против мужчин возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.