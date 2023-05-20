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НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:31

Водитель сломала позвоночник в аварии на Ставрополье

По факту происшествия проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 295 километре трассы «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», Георгиевский округ Ставрополья, водитель «Рено Логан» решила разогнать автомобиль до опасной скорости. Из-за этого автомобилистка не справилась с управлением.

— Водитель не справилась с управлением и допустила съезд с дороги в кювет, где въехала в бетонный столб. За рулем находилась 45-летняя жительница Зеленокумска, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Автомобилистка получила перелом позвоночника.

За последние два года она не получала штрафов за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.