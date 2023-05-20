В Ставрополе 86-летний пенсионер врезался в автобус с 12 пассажирами

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Мира в Ставрополе водитель «Гранты» не выдержал безопасной дистанции и врезался в стоящий на красном сигнале светофора автобус. Все произошло сегодня, примерно в 12:00. На место происшествия вызвали автоинспекторов и скорую помощь, чтобы помочь пострадавшему водителю легковушки.

— С травмой головы в городскую больницу доставлен пожилой водитель Гранты. Другие участники не пострадали. В момент автоаварии в салоне маршрутного транспорта находились 12 пассажиров и водитель, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавший водитель был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.