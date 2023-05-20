Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2023 10:49

В Ставрополе 86-летний пенсионер врезался в автобус с 12 пассажирами

Пострадал только водитель, спровоцировавший аварию
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Мира в Ставрополе водитель «Гранты» не выдержал безопасной дистанции и врезался в стоящий на красном сигнале светофора автобус. Все произошло сегодня, примерно в 12:00. На место происшествия вызвали автоинспекторов и скорую помощь, чтобы помочь пострадавшему водителю легковушки.

— С травмой головы в городскую больницу доставлен пожилой водитель Гранты. Другие участники не пострадали. В момент автоаварии в салоне маршрутного транспорта находились 12 пассажиров и водитель, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавший водитель был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.