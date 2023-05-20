Житель Ставрополья поссорился со знакомым и изрезал его серпом

Знакомые поссорились, и один изрезал второго серпом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кочубеевском округе Ставрополья в полицию поступил звонок от жителя села Ивановского о громких криках у соседей. Сотрудники поехали на место происшествия. В доме, откуда исходил крик, оказались двое мужчин. Оказалось, они отдыхали, но поссорились на бытовой почве.

— В ходе конфликта мужчина серпом нанес телесные повреждения потерпевшему. Полицейские доставили гражданина в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Экспертиза оценила нанесенный здоровью ущерб, который оказался тяжелым. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.