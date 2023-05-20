Мошенник обманул 74-летнюю пенсионерку со Ставрополья на 600 тысяч рублей

Мошенник обманул жительницу Ставрополья на 600 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Шпаковском округе Ставрополья 74-летней местной жительнице поступил звонок от неизвестного. Он сообщил, что пенсионерке полагается компенсация за купленные ей некачественные лекарства. Однако прежде чем получить деньги, женщине надо было внести страховой взнос. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Введенная в заблуждение гражданка несколькими транзакциями перечислила на указанные счета денежные средства в размере более 600 тысяч рублей, – пишет ведомство.

Деньги на счет пенсионерки не пришли, и она поняла, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию. Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы ищут злоумышленника.