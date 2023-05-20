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НовостиПроисшествия20 мая 2023 18:29

Из-за водителя под наркотиками отменили рейс из Ставрополя в Волгоград

Антинаркотическая комиссия и Госавтоинспекция определяют меры реагирования
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

На центральном автовокзале в Ставрополе пассажирка заметила, как водитель вел себя странно. Ему предстояло сесть за руль микроавтобуса, хотя мужчина был явно не в адекватном состоянии. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы разобраться с непонятным извозчиком.

— Женщина сняла поведение мужчины на камеру мобильного телефона, а рейс из-за состояния «скоростного» водителя пришлось отменить, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края. 20 пассажирам пришлось остаться в городе.

Комиссия и Госавтоинспекция примут исчерпывающие меры реагирования не только в отношении нетрезвого водителя, но и перевозчика. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам.