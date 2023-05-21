Пожилой водитель погиб в поле на Ставрополье при странных обстоятельствах

Причины аварии в Кочубеевском округе устанавливаются. Фото: УГИБДД по СК

В Кочубеевском округе Ставропольского края погиб пожилой водитель. 69-летний мужчина разбился на своей машине ЗАЗ «Шанс» (ZAZ Chance) на въезде в село Кочубеевское. Авария произошла 21 мая 2023 года около трех утра. По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением, съехал с дороги в поле, где его автомобиль и перевернулся. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть водитель.

Погибшему было 69 лет. Фото: УГИБДД по СК

- Не исключено, что мужчина погиб еще в момент движения из-за проблем со здоровьем, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления ГИБДД. - Однако, согласно базам данных, погибший был злостным лихачом. Только за последние два года его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима.

Проверка по факту данного ДТП продолжается.

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