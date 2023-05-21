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НовостиОбщество21 мая 2023 8:41

На Даниловском кладбище в Ставрополе восстановили могилы трех героев Великой Отечественной войны

Акция «Чистая память» проходит в регионе уже в десятый раз
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Всего за время существования проекта активисты привели в порядок более 30 могил героев. Фото: ставрополь.рф

Всего за время существования проекта активисты привели в порядок более 30 могил героев. Фото: ставрополь.рф

Продолжается десятый сезон благотворительной молодежной акции «Чистая память», в рамках которой волонтеры восстанавливают и облагораживают захоронения участников Великой Отечественной войны по всему Ставрополью, в частности на территории Даниловского кладбища в краевой столице.

За некоторыми могилами героев, к сожалению, никто не следит. Фото: ставрополь.рф

За некоторыми могилами героев, к сожалению, никто не следит. Фото: ставрополь.рф

Всего за время существования проекта ребята привели в порядок за счет привлеченных инвестиций более 30 могил героев, теперь - еще три: гвардии лейтенанта Валентина Петровича Дроздова, рядового Василия Павловича Апанасенко и старшего лейтенанта Виталия Николаевича Катаржнова.

Нынешний сезон акции - десятый. Фото: ставрополь.рф

Нынешний сезон акции - десятый. Фото: ставрополь.рф

Также активисты продолжают поиск контакты родственников захороненных на Даниловском кладбище участников войны, чтобы с их помощью продолжать работу по сохранению и восстановлению могил ставропольских героев.

КСТАТИ

С начала весны участники «Чистой памяти» семь раз выходили на уборку Даниловского кладбища. 350 волонтеров собрали 10 КАМАЗов бытового мусора, старой листвы и травы, а также упавших веток.