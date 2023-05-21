Дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню после многочисленных просьб местных жителей

Мечеть, рядом с которой в Волгограде произошла провокация. Фото: стоп-кадр видео

Накануне вечером в Волгограде задержали автора нашумевшего видеоролика - на нем парень сжигает Коран на фоне Соборной мечети на улице Поворинской в Ворошиловском районе города-героя.

Акцию устроит 19-летний местный житель Никита Журавель. Он уже признался, что устроил провокацию по заказу СБУ. Спецслужбы пообещали заплатить студенту 10 тысяч рублей.

В отношении парня уже возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих. Теперь появилась информация, что все собранные материалы волгоградские следователи передали коллегам из Чечни. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

- Повод для принятия решения об изменении территориальной подследственности - ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими, - сказано в публикации ведомства.

Кстати, продолжаются поиски людей, причастных к сожжению Корана на Украине. Рамзан Кадыров пообещал заплатить целое состояние тому, кто доставит к нему провокатора с видео - живым или мертвым.