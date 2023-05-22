Пьяный водитель ГАЗели в Ессентуках сбил 10-летнюю девочку на велосипеде

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках накануне вечером на улице Яблоневая водитель грузовой ГАЗели ехал задним ходом, но не убедился в безопасности движения. На дорогу выехала велосипедистка, которая попала под колеса транспорта. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С многочисленными переломами ребер, лопатки 10-летняя школьница доставлена в больницу. За рулем находился 39-летний местный житель, который был лишен прав за отказ от освидетельствования, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На этот раз водитель опять отказался проходить тест на алкоголь. На него собрали материал для возбуждения уголовного дела. Нарушителю грозит увеличение срока лишения прав, обязательные или принудительные работы и до двух лет лишения свободы.

При этом пострадавшая выехала на дорогу в нарушение правил дорожного движения: детям до 14 лет нельзя кататься по проезжей части. Сотрудники проведут педагогическое расследование, к которому подключат родителей.