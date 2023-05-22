На Ставрополье мужчина перепутал торговый терминал с телефоном и украл его

Фото: стоп-кадр

В Буденновске на Ставрополье к полицейским пришел директор городского магазина. Он сообщил, что у него украли торговый терминал. Сотрудники полиции приехали на место, опросили работников и изучили запись с камер видеонаблюдений. На них было зафиксировано преступление.

— В результате оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к хищению причастен 38-летний житель города Буденновска. Мужчину доставили в отдел внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник признался, что заметил устройство, внешне похожее на мобильный телефон. Он решил украсть его, но дома оказалось, что это терминал для сбора данных. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Против вора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.