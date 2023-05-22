За неделю с 15 по 21 мая на Ставрополье поймали 124 пьяных водителя

За неделю на Ставрополье поймали 124 пьяных водителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 15 по 21 мая, поймали 124 пьяных водителя, причем 15 из них попались повторно – против них возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Накануне ночью наряд ДПС в поселке Щелкан Новоселицкого округа остановил иномарку, водитель которой крайне медленно двигался по пустой дороге, – пишет ведомство.

За рулем сидела 18-летняя жительница округа без прав. Она вела автомобиль друга. Сперва юная автомобилистка сказала, что не выпивала, но после созналась – после застолья она решила научиться ездить.

На бесправницу составили протокол за пьяное вождение без прав. Мировой судья назначил ей 10 суток административного ареста. На владельца машины также составили материал за передачу транспорта лицу без водительского удостоверения. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.